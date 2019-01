VIDÉO. À Amsterdam, les touristes repêchent le plastique des canaux dans des croisières écolos

25 euros la "bonne action"

À Amsterdam, les touristes repêchent le plastique dans les canaux dans des croisières écolos

Du canal au salon

, les 75 kilomètres de canaux d'Amsterdam recèlent – sinon des trésors – au moins des surprises.Des surprises surtout très polluantes, que l'entreprise néerlandaise Plastic Whale propose à ses clients de repêcher via des croisières "écolos". Comptez tout de mêmeUn peu cher ? "Ça devrait être le contraire, on devrait être payés pour nettoyer" objecte un touriste italien. "Mais c'est bien de donner un peu de soi en investissant dans ce type d'activités.."Comme lorsqu'ils retirent de l'eau le polystyrène, mortel pour la faune marine. "Les poissons prennent ça pour de la nourriture et le mangent," note l'un des organisateurs de la croisière. "Et la flottaison des poissons change. Lorsqu'il commence à faire chaud et qu'ils cherchent de l'eau plus fraîche."Ces croisières sont en tout cas un succès :ont été récoltées l'an dernier, et sont ensuite recyclées pour se transformer... en mobilier. "Pour un fauteuil comme celui-ci, il faut environ 500 bouteilles" montre-t-il."Mai."L'initiative semble fonctionner, et même très bien puisque