VIDEO. Angèle révèle son nouveau clip “Flou” avec des vidéos de son enfance

Angèle "Flou"

Un nouveau clip d'Angèle, c'est désormais un événement. Après le carton estival de "Balance ton quoi", son hymne anti-misogynes, la jeune artiste belge de 23 ans met désormais en images "Flou", son dernier tube, où elle évoque ses angoisses liées à son succès soudain et phénoménal né sur Instagram et les réseaux sociaux."On connaît tous la pression / Tu t'sens comme la reine du monde / Mais c'est qu'une impression / Les gens t'aiment pas pour de vrai / Tout le monde te trouve géniale alors que t'as rien fait", chante Angèle juste avant le refrain : "Tout est devenu flou / Un peu trop fou, pour moi / Tout est devenu flou / Et j'en ai peur, la suite on verra."Pour illustrer ses angoisses, Angèle est allée piocher dans les archives familiales : on la voit petite fille dans vieux films sans doute tournés à Linkebeek, dans le sud de Bruxelles, où elle a grandi. On y aperçoit aussi son grand frère, le rappeur Romeo Elvis et plus furtivement ses parents, le chanteur Marka et la comédienne Laurence Bibot.Ces instantanés d'insouciance enfantine sont insérés au milieu d'images plus récentes de sa vie de star : tournées, dédicaces, rencontres avec les fans, concerts, tournages de clips..."Flou" est le dernier extrait en date de "Brol" ("le désordre" en brabançon), le premier album d'Angèle sorti il y a presqu'un an, devenu depuis Disque de Diamant en France (+ de 500 000 ventes) et Disque de Platine, chez elle, en Belgique (+ de 20 000 ventes).