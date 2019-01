VIDÉO. Après le cinéma, l'avocat nordiste Éric Dupond-Moretti s'essaie au théâtre

Après le cinéma, l'avocat nordiste Éric Dupont-Moretti s'essaie au théâtre

Du prétoire aux planches. Éric Dupond-Moretti commence aujourd’hui une nouvelle aventure sur scène, ça s’appelle « A la barre », à voir au Théâtre de la Madeleine à Paris. Admiré ou détesté, il fascine et intéresse même le cinéma. pic.twitter.com/ioAq2QwdpG — Ina.fr (@Inafr_officiel) 22 janvier 2019

"La parole a été pour moi une façon d'exister"

Magistral cette 1ère ! Présence incroyable d’Eric Dupond-Moretti 🚬 à la barre du @Th_Madeleine bravo ! @phil_lellouche pic.twitter.com/0C5m8NA6kY — Nathalie Roland (@NathalieRoland) 23 janvier 2019

Des salles d'audience aux salles de théâtre, il n'y avait qu'un pas que l'avocat nordiste Éric Dupont-Moretti a officiellement franchi mardi soir, avec la première représentation de son spectacle.Un premier essai sur les planches, après s'être essayé en 2017 au cinéma dans Chacun sa vie , sous la direction de"Il y a les procès historiques, les affaires médiatiques, il y a les acquittements parfois et les polémiques souvent" peut-on lire dans la description du spectacle . "Et puis il y a l’homme derrière la robe d’avocat. Libre. En colère. Révolté. Eric Dupond-Moretti , à la barre, livre ses vérités" décrit".Et c'est également un Lellouche (sans relation de famille) qui met en scène le spectacle de l'un des avocats pénalistes les plus connus en France., plus connu pour ses rôles d'acteur, explique qu'", il est le contraire du politiquement correct, mais il fait de telles démonstrations de ses ides qu'on ne peut qu'être d'accord avec lui.", et des clients aux profils variés, qu'ils soient faibles ou puissants, handballeur, prostituée, homme d'affaire, footballeur..."Il y a des jeunes gens qui se distinguent en boîte de nuit, par exemple. Si je vous dis que ça n'a pas été mon cas, ça ne vous étonnera pas" confie l'avocat natif de Maubeuge. "Voilà, la parole a été pour moi une façon d'exister."