VIDEO. Armure, bouclier made in China... Ces lots insolites vendus au château de la Garenne à Glaignes

Armures, boucliers made in China... Ces lots insolites vendus au château de la Garenne à Glaignes

Les visiteurs n'en reviennent pas : au château de la Garenne, tout est clinquant mais rien n'est d'époque . Salon Napoléon, casque, bouclier... et même les armures ! Une sorte de. "C'est amusant de voir ce qui est à vendre et la clientèle qui vient, ça a un côté folklorique, sympathique...", résume Nadine qui habite à Glaignes.La bâtisse du XIXe siècle a été rachetée en 2006 par... d'où l'ameublement pour le moins original. Il s'est aujourd'hui séparé de cette propriété, tout le mobilier et la décoration donc mis en vente. Au total,ont été mis aux enchères."Dans un château ancien comme ça, on s'attend à du mobilier plutôt fin et là!", commente Marlène, une visiteuse. Et un autre visiteur d'ajouter : ". Ils ont eu le mérite de faire des pièces de qualité, c'est solide, mais je ne suis pas prêt à tout acheter."Et certains sortaient lots vraiment de l'ordinaire... "Cette armure de copie qui n'a rien d'ancien, rien de fonctionnel, va être, explique Pierre Grignon du Moulin, expert en charge de la vente. On va voir ce que ça va donner." Jackpot : notre amure sera bien vendue 300 euros, comme annoncé. "J'ai un fils qui est fasciné par les chevaliers donc", répond Pascale, l'acheteuse.Mais parmi les visiteurs, certains étaient juste venus. Car le château a été la propriété de la Manécanterie deset pendant plus de 30 ans, ce chœur de garçons s'est entraîné entre les murs du château. Pour Frédéric Nanicq, Petit Chanteur à la Croix de Bois de 1982 à 1986, ce retour est comme un pèlerinage :Les affaires aussi ont bien tourné :à des sommes supérieures de 3 ou 4 fois le prix plancher annoncé. Quel projet pour les nouveaux propriétaires ? Salon de réception, hôtel, domaine ouvert au public ou pas....