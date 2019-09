VIDEO. Arthur, un Cambrésien de 10 ans qui aide les sans-abri, mis à l’honneur dans le film “Demain est à nous”

"Demain est à nous" : la bande-annonce

Arthur, un Cambrésien de 10 ans qui aide les sans-abri, mis à l’honneur dans un documentaire

A Cambrai, Arthur est connu depuis quelques mois. Le jeune garçon de 10 ans, qui aide les sans-abris notamment en vendant des peintures pour récolter de l'argent, a été très médiatisé . Le voilà désormais dans un film sur grand écran.Le documentaire "Demain est à nous", sorti ce mercredi 25 septembre met en avant des enfants de tous les coins du monde qui ont décidé de s’engager contre l’injustice et la violence. On y découvre par exemple José Adolfo, qui, à l’âge de 7 ans a créé une banque coopérative permettant aux enfants de son quartier de gagner de l’argent. Ou encore Amina, Zack ou Anwarra...Et donc Arthur que le réalisateur Gilles De Maistre a filmé dans la Nord il y a 6 mois. Le jeune garçon y témoigne simplement de son action : "J'aime bien aider les personnes qui souffrent", lance-t-il très naturellement."Les enfants sont de plus en plus conscients des problèmes auxquels ils sont confrontés et, surtout, leur parole commence à être entendue, explique le réalisateur. Alors aujourd’hui, je veux aller chercher et mettre en lumière tous ces petits faiseurs d’espoir aux quatre coins du monde et enfin rendre utile ma caméra. Je veux planter des graines positives dans les cerveaux des spectateurs et leur dire que oui, ces enfants-là changent et sauvent le monde..."."Il faut avoir du courage, de la gentillesse... Et surtout, il faut croire en ses rêves", répète Arthur à l'unisson des autres petits héros de ce documentaire optimiste.