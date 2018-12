VIDEO. Athlétisme/Cross : quand Jimmy Gressier, sacré champion d'Europe espoirs, se plante à l'arrivée

Cross-country : deuxième titre européen pour l'espoir Jimmy Gressier

Les Hauts de France qui gagnent avec Jimmy Gressier : Champion d’Europe (U23) de cross country pour 2 eme année consecutive 🥇🥇 et qui emmène ainsi l’équipe de 🇫🇷au sommet 🥇🥇2 années de suite! merci à la @CEHDF qui lui prépare un avenir pro. pic.twitter.com/Dsx4oIZfw4 — Philippe Lamblin (@LamblinPhilippe) 9 décembre 2018

Les espoirs masculins ont encore brillé et conservé leur titre par équipes aux Championnats d'Europe de cross derrière l'Espagne ce dimanche à(Pays-Bas), grâce notamment au second titre consécutif de, encore accompagné sur le podium par Hugo Hay (3e, 2e l'an passé), Fabien Palcau terminant 7e et Louis Gilavert 9e.Le Boulonnaisâgé de 21 ans, a franchi la ligne seul mais il a un peu manqué sa célébration, deux drapeaux tricolores à la main. Il a voulu glisser sur les genoux dans la boue mais cela ne s'est pas tout à fait passé comme prévu...Un souvenir anecdotique dont le Boulonnais se souviendra sûrement.