Bloqués à 4 mètres de haut. Des clients du parc d’attractionà Ypres sont restés bloqués dans "El Volador". Ils ont dû être évacués par les pompiers. "L'évacuation se passe bien et tout le monde est calme", a commenté An De Ridder de Bellewaerde.L'attraction, de type "tour tombante", fait 16 mètres de haut. En 40 occupants se sont retrouvés coincés, sous une forte chaleur.en environ 45 minutes.L’incident est dû à un dysfonctionnement technique. Plus de peur que du mal.