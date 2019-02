VIDÉO. Bactérie E.coli : en appel, le fabricant de steaks contaminés accuse son ancien bras droit... décédé en 2017

Lille : début du procès en appel des steaks contaminés

Guy Larmolette, Prévenu - Gérant de l'ex-société SEB ; Priscilla Vivier, Mère de Nolan - Victime ; Me Florence Rault, Avocate de Nolan - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Corinne Péhau et Jean-Pascal Crinon. Montage de Marc Graff.

Un enfant paralysé à vie

"Responsable, mais pas coupable"

Le gérant du fournisseur de Lidl mis en cause dans le scandalea accusé son ancien responsable qualité, mort en 2017 , lundi lors de son procès devant la Cour d'appel de Douai (Nord).78 ans, à la tête de la société SEB-Cerf basée à Saint-Dizier (Haute-Marne) depuis sa création, accuse son ex-responsable qualité, Laurent Appéré – qui s'est suicidé quelques jours avant le jugement en première instance, en juin 2017 – d'avoir(PMS) et dedu fait que le nouveau "PMS-3" n'était pas validé par les autorités sanitaires."J'étais au courant pour le PMS-3 mais je pensais que c'était en accord avec les services vétérinaires", a assuré M. Lamorlette, assurant avoir signé le PMS "". "Appéré voulait faire (des contrôles) aléatoires, je lui ai fait confiance."En, une quinzaine d'enfants avaient développé, après avoir mangé des steaks hachés achetés chez Lidl,(SHU) qui ont laissé d'importantes séquelles.Le nouveau PMS contrôlait uniquement les produits finis, de façon aléatoire, et non les matières premières.Lorsque les tests ont été positifs en E.coli, les échantillons ont à nouveau été testés pour ce germe afin d'éloigner le risque, mais sans contrôle spécifique à la dangereuse bactérie E.coli0157H7,dont les tests de détection sont plus longs et plus coûteux.Lors du procès en première instance, en juin 2017, contre de MM. Lamorlette et Appéré, Guy Lamorlette avait déclaré se sentir "". Lundi, en appel, il a, qu'il attribue à M. Appéré.Ce dernier, quelques jours avant le rendu du jugement."Ça m'énerve, depuis le début il ne reconnaît pas ses torts.", a déclaré à l'AFP la mère de Nolan, 9 ans.Guy Lamorlette avait été condamné en première instance à trois ans de prison, dont deux ferme,, plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts pour de nombreuses familles de victimes et à une interdiction d'exercer dans le secteur industriel et commercial.