VIDEO. Le belge Sven Breugelmans remporte l'Enduropale Vintage 2018

Sven Breugelmans, vainqueur de l'Enduropale Vintage : "Je me suis beaucoup éclaté aujourd'hui !"

Les images de l'Enduropale Vintage 2018

Le pilote de motocrossa remporté ce vendredi 26 janvier l'épreuve Vintage de l'Enduropale du Touquet, qu'il avait déjà gagnée l'année dernière.Avec un temps total dele Belge de 38 ans,, a devancé les pilotes français. Derrière lui, Rudy Vergriete est arrivé second, 45.260 secondes derrière, suivi d'Arnaud Demeester, 1 minute 35 derrière le premier."C'est une super course, et pour gagner ici" s'est réjoui le vainqueur après la course. "Ça fait plusieurs années maintenant que je viens ici. La première fois c'était déjà en vintage, chaque année est de mieux en mieux préparée pour ces conditions."Le classement complet de l'épreuve Vintage est consultable à cette adresse