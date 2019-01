VIDÉO. Belgique : une équipe de télé empêchée de travailler par des Gilets jaunes

Une équipe du RTL INFO 19H empêchée de réaliser un reportage sur le rassemblement des gilets jaunes à Namur https://t.co/9m1y5AfhGn — RTL info (@rtlinfo) 19 janvier 2019

Agression d'une équipe de RTL-Info

"Barre-toi ! On s'en fout... allez dégagez d'ici, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous... dégagez !". C'est en ces termes et de manière très agressive qu'unea interrompu samedi à Namur (Belgique), le reportage que réalisait une équipe de la télévision RTL-Info, sur un rassemblement de plusieurs centaines de Gilets jaunes.Les journalistes étaientà la manifestation lorsque cette femme s'est violemment saisie du micro pour proférer les propos cités ci-dessus. Unea suivi avec semble-t-il d'autres manifestants, et lade l'équipe de reportage a été. La journaliste reporter d'images et son collègue n'ont pas pu tourner leur sujet.La chaîne indique qu'elle va déposer