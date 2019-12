VIDÉO. Belgique : il reprend “Djadja“ d'Aya Nakamura en ”français soutenu, pour les nuls” et fait un carton

Y’a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que @AyaNakamuraa raconte dans ses chansons du coup j’ai fait une cover de Djadja, en français soutenu, pour les nuls. pic.twitter.com/HSQLlojw1n — krego (@jonathankrego) December 22, 2019

Les paroles, version Jonathan Krego Alors, monsieur qu'est-ce que j'entends ?

Vous diffamez a mes dépends

Apparemment, je vous ferais la cour

Ma parole, mais vous êtes fou !

Alors comme ça le monde est petit

Croyiez-vous que l'on se verrait plus ?

Je pourriais parler mais j'insulterais ma bouche

Comme ça vous racontez que j'ai connu votre couche ? Oh, Jean-Jean

Ça ne va pas Jean-Jean

Je ne suis pas votre catin Jean-Jean, non

La levrette, vous la vîtes dans vos rêves Oh, Jean-Jean

Ça ne va pas Jean-Jean

Je ne suis pas votre catin Jean-Jean, non

La levrette, vous la vîtes dans vos rêves Vous pensez à moi, je pense à mes deniers

Allez pleurer chez la mère qui vous a mal éduqué

Vos mensonges, je m'en fiche

Vos calomnies, je m'en fiche

Vous me vouliez tant, vous avez tout essayé

Mené par le bout du nez, mais un jour vous le paieriez

Raconté que nous aurions forniqué

Le jour où je vous croise, vous écrasez

Cette image de protecteur pour me nuire

Cette manie de vous mettre dans le pétrin

Où est votre bon sens ?

Vous agissez comme un enfant

Où est votre bon sens ?

Vous agissez comme un enfant

Où est votre bon sens ?

Vous agissez comme un enfant Oh, Jean-Jean

Ça ne va pas Jean-Jean

Je ne suis pas votre catin Jean-Jean, non

La levrette, vous la vîtes dans vos rêves Oh, Jean-Jean

Ça ne va pas Jean-Jean

Je ne suis pas votre catin Jean-Jean, non

La levrette, vous la vîtes dans vos rêves Dans vos rêves, dans vos rêves, dans vos rêves

La levrette, vous la vîtes dans vos rêves

Dans vos rêves, dans vos rêves, dans vos rêves

La levrette, vous la vîtes dans vos rêves



"Oh, Jean-Jean... Ça ne va pas, Jean-Jean..." Jonathan Krego, ex-candidat à The Voice Belgique et originaire de Charleroi, a fait sensation en reprenant le tube d'Aya Nakamura dans une version soutenue, prenant pour prétexte qu'"y a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que Aya Nakamura raconte dans ses chansons du coup j'ai fait une cover de Djadja, en français soutenu, pour les nuls."Ainsi, "J’entends des bails atroces sur moi / À c’qui paraît, j’te cours après ? / Mais ça va pas, mais t’es taré ouais" devient, sous sa plume "Vous diffamez a mes dépends / Apparemment, je vous ferais la cour / Ma parole, mais vous êtes fou !". Quant au sybillin refrian "en Catchana baby tu dead ça", il devient "la levrette, vous la vîtes dans vos rêves."N'allez toutefois pas croire que le jeune Belge n'apprécie pas la chanson d'Aya Nakamura telle qu'elle est. Dans un tweet remerciant ses nouveaux fans, Jonathan Krego précise qu'il "aurai[t] pas pu la reprendre si ce n’était pas une chanson que j’adore à la base, texte y compris."