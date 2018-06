Christine Delierneux Christine Delierneux posted a video to her timeline.

Une voiture de police sous l'eau. En Belgique aussi, les orages so nt violents depuis quelques jours. Ce vendredi matin, dans un secteur de la commune de Fléron près de Liège, l'eau est tellement montée que deux voitures ont été emportées. L’incident n’a fait aucun blessé.Au départ, c'est un automobiliste qui s’est retrouvé coincé et a contacté la police. Un voiture s'est rapidement s’est rapidement rendue sur place pour lui porter secours. L'homme a été sauvée mais pas les voitures. Selon la DH.be , les deux voitures ont réellement été emportées par les eaux et n'avaient pas été retrouvées en milieu de journée.