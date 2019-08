VIDÉO. Belgique : une rue couleur arc-en-ciel à Mons pour le plus grand bonheur des Instagrameurs... et des commerçants

Mons : une rue transformée pour le plus grand bonheur des Instagrameurs

Reportage d'Ali Benbournane et de Bertrand Théry

3000 pavés colorés



Les commerçants à l'origine de l'idée

En cette fin d'été, l'endroit est devenu, en quelques semaines, le lieu à la mode. La rue des Fripiers, à Mons, en Belgique, s'est transformée en un lieu touristique..."On est venu bruncher et avant on s'est dit qu'on allait faire un petit détour parce que c'est super joli. Très bonne initiative en tout cas", se réjouit une riveraine.Près de 3000 pavés ont pris des couleurs... Ils ont été peints un à un, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une métamorphose rendue possible grâce à la mobilisation d'une dizaine de bénévoles."Vous savez, moi je suis toujours partant pour ce genre de projets, qui peuvent embellir la ville, et qui embellissent la vie", résume avec philosophie et bonne humeur un des bénévoles.Ce sont les commerçants de la rue qui sont à l'origine de cette idée. Tout comme en France, les commerces du centre-ville souffrent de la concurrence des chaînes et des grandes surfaces. Il faut donc trouver ce petit rien, qui fera le buzz..."Il faut se démarquer. Moi je pense qu'il faut faire des villages dans les villes et quand on a la chance d'être en zone piétonnière, il faut que les gens se baladent et aient envie de venir", explique Valérie Saussez, une commerçante.La commerçante à l'origine du projet, Françoise Charlier précise qu'"on ne sait pas si cela va apporter des ventes supplémentaires, mais en tout cas ça apporte du mouvement. Les gens viennent exprès voir la rue donc je pense que c'est une belle idée et que tout le monde en ait content."Cette initiative a en tout cas attiré de nombreux médias, comme RTBF , et créé l'événement sur les réseaux sociaux. Mons offre un nouveau visage grâce à sa rue arc-en-ciel. En France, les villes de Reims (Grand-Est) ou du Puy-en-Velay (Auvergne) ont déjà tenté l'expérience cette année.