VIDÉO. Belgique : un navire de 330 mètres percute une grue dans le port d'Anvers

Op drift geslagen schip botst tegen kraan in Waaslandhaven https://t.co/UxqP8DCkOh pic.twitter.com/bcIXSBwzfA — Gazet van Antwerpen (@gva) December 9, 2019

© JONAS ROOSENS / Belga / AFP

© JONAS ROOSENS / Belga / AFP

Les images sont spectaculaires. Lundi 9 décembre, en début d'après-midi, le navire "APL Mexico City" a été secoué par la météo violente et a heurté un terminal conteneur et une grue sur le port d'Anvers.La grue s'est aussitôt effondrée, sans toutefois faire de blessés, indique l'agence Belga."On a vu le bateau faire un mouvement étrange et soudain" ont indiqué les opérateur de la tour de contrôle de Zandvliet auprès du journal local Gazet van Antwerpen (article en néerlandais)Un autre navire, le MSC Anchorage, menaçait également de s'approcher. À tel point que des embarcations ont dû s'en approcher pour le maintenir à distance.