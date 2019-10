VIDÉO. Belgique : plusieurs personnes bloquées à des dizaines de mètres de hauteur à Walibi

Suite à un incident technique au Dalton Terror, nous procédons à une fermeture de l’attraction et de la zone afin d’évacuer les visiteurs bloqués. Les visiteurs sont en sécurité. — Walibi Belgium (@WalibiBelgium) October 12, 2019

Ils attendaient sans doute d'avoir des sensations... Ils s'en sont sans doute sortis avec une belle frayeur. Plusieurs clients du parc Walibi, situé à Wavre en Belgique, sont restés coincés sur le "Dalton Terror", ce samedi après-midi, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, rapportent les médias belges.Le manège, qui culmine à 77 mètres, est tombé en panne vers 15 heures et est resté bloqué à une trentaine de mètres d'altitude, prenant au piège ses passagers.Les pompiers, avec des spécialistes des interventions en milieu périlleeux, ont dû intervenir avec une très grande échelle afin de porter secours aux personnes bloquées et les évacuer "grâce à des techniques de cordes", explique la RTBF . Elles auront passé entre deux et trois heures coincées dans l'attraction.