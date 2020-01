VIDEO. Bellewaerde dévoile “Wakala”, sa nouvelle montagne russe

© BELLEWAERDE

De nouvelles montagnes russes à Bellewaerde

Vidéo mise en ligne par Le soir

C'est un nouvel investissement important par le parc d'attraction Bellewaerde, situé à Ypres (Belgique). 7,5 millions d'investissement, une montagne russe de 600 mètres de long et une présentation en grandes pompes à la presse ce mercredi.« C’est le plus important investissement réalisé pour une attraction depuis 1999 », explique Stefaan Lemey, directeur de Bellewaerde. Le parc, très fréquenté par les Nordistes, avait déjà lourdement investi en juillet dernier avec l'ouverture d'un aquapark (17 millions d'euros).Cette fois, il s'agit d'une montagne russe sur le thème des indiens. "Wakala sera le nom de la nouvelle montagne russe familiale !, explique le parc d'attractions. Une référence à une ancienne légende indo-canadienne appartenant aux tribus Kwakiutl." Une attraction familiale qui sera aussi destiné aux jeunes enfants. Elle pourra accueillir jusqu'à 1000 visiteurs par heure.L'un des gros concurrents de Bellewaerde, Plopsaland La Panne, a annoncé en novembre dernier avoir acheté acheter les “montagnes russes les plus spectaculaires d'Europe”. Elles seront mises en servcie à 2021, soit un an après le Wakala, qui fonctionnera à partir du printemps prochain.