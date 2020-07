VIDEO. Bellewaerde rouvre ses portes aux visiteurs (avec des mesures Covid-19 strictes)

Déconfinement : Bellewaerde rouvre ses portes aux visiteurs

Perte de chiffre d'affaires

Avec un mois de retard, Bellewaerde, parc d'attractions situé à Ypres (Belgique) a rouvert ses portes ce mercredi. Avec un nombre limité de visiteurs, obligation de prendre son billet sur internet et port du masque obligatoire dans le parc. Même le grand huit familial, Wakala, la toute nouvelle attraction à sensation cette saison n'échappe pas à ces nouvelles mesures. "On place les personnes par ménage, par famille, explique Caroline Bonte, assistante marketing au parc Bellewaerde. On laisse aussi une rangée entre chaque canoë."Un petit coup de gel hydroalcoolique avant le grand frisson. Elise et son fils Eliott font partie des quelques centaines de chanceux à profiter à nouveau de leur parc préféré. "Sur les réseaux sociaux, ils nous ont rassurés. Avec le port du masque, le gel, la distanciations... Les conditions étaient réunies pour qu'on revienne dès le premier jour", explique Elise Ingelaere, Nordiste venue avec son fils dès ce mercredi.Le parc est loin de faire le plein pour l'instant. La jauge maximale devrait monter progressivement à 5000 personnes, loin des 10 à 14 000 visiteurs qui fréquentent d'habitude le parc chaque jour l'été. "Jusqu'au 1er juillet, on a une perte de chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, explique Stefaan Lemey, directeur du parc Bellewaerde. Donc, on n'aura pas une bonne année cette année. En plus, on a ajouté du personnel pour respecter les règles de Covid donc oui ça va être dur".Pourtant la direction du parc compte bien finir son exercice cette année sur un bilan positif. Environ 30 % des visiteurs du parc sont des Français.