VIDEO. Bernard Joannin : “Nous donnerons le nom du futur entraîneur de l'Amiens SC dans une dizaine de jours”

Au lendemain de la nouvelle du départ de Christophe Pélissier du poste d'entraîneur de l'Amiens SC, le président du club picard a organisé une conférence de presse pour éclaircir la situation du club et le futur de ce dernier.Durant une trentaine de minutes, Bernard Joannin s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les journalistes présents, après avoir tenu à rendre hommage au coach qui a réussi à emmener l'ASC en Ligue 1 pour la première fois de son histoire.Interrogé sur les raisons qui ont entraîné le départ de Christophe Pélissier au FC Lorient, sur le recrutement et le profil du prochain entraîneur ainsi que sur quel serait le visage de l'équipe amiénoise à la rentrée, le président amiénois a apporté ses réponses :"Je voulais garder Christophe. C'était une volonté du club, une volonté de la présidence de garder Christophe. Malheureusement, nos calendriers n'étaient pas ajustés. Christophe espérer une prolongation sur deux ou trois ans [...] J'avais la volonté de le prolonger un an et de réflechir par la suite, si les résultats étaient bons, à un projet sur 2-3 ans avec lui. Nous n'avons donc pas trouvé d'accord""Cette notion de droit évolutif des droits télé de la Ligue 1 a été très importante dans ma réflexion et elle l'est toujours.""La condition pour obtenir une année supplémentaire (finir dans les 10 premiers du championnat, ndlr) inclue dans le contrat que j'ai proposé à Christophe Pélissier était à voir comme un gros challenge [...] Christophe aurait terminé 12e ou 13e, j'aurais été très content et je lui aurais proposé ce projet. Je le répète : je voulais garder Christophe".

"Par respect pour Christophe, je n'ai discuté avec aucun autre entraîneur pendant nos discussions et nos négociations. Mais dès l'annonce de son départ, bien sûr que j'ai commencé à réfléchir à des noms pour son successeur [...] Je n'ai rencontré encore aucun entraîneur postulants car j'étais persuadé que nous aurions une issue favorable à ces discussions que nous avons eu avec Christophe sur la prolongation de son contrat"

"Nous allons donner très prochainement le nom du nouvel entraîneur. Dans une dizaine de jours, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus"



"Je recherche un parmi les meilleurs. Je souhaite qu'il ait une expérience de la Ligue 1 ou des championnats internationaux une profonde connaissance de la Ligue 1. Je souhaite également qu'il soit de préférence un Français. Mais je n'écarte pas la possibilité d'un entraîneur étranger francophone."



"Je préfère voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ce qui peut être considéré par certains comme dramatique est en réalité une opportunité extraordinaire pour Christophe et pour le club.""Christophe a fait un choix, Amiens va continuer son chemin. [...] Pour le club, c'est une opportunité de partir sur un nouveau cycle. Nous sommes tous déçus, mais une fois cette déception passée, j'espère et j'en suis sûr, nous allons retrouver notre enthousiasme et repartir de l'avant et franchir encore un cap pour l'Amiens SC. Nous aurons une équipe qui aura largement la capacité de se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine."