VIDEO. Berthen : découvrez la plus petite transhumance de moutons de France

17 moutons, 1 berger. Ce sont les vedettes de la plus petite transhumance de France. Elle a lieu à Berthen, village installé autour du Mont des Cats, dans les Flandres (Nord).Un mini-événement agricole qui est devenu une fête. Depuis 5 ans, des centaines de marcheurs se joignent à Dominique Delabroye, berger du village, qui monte ses moutons à 164 m d'altitude. "Y'a pas beaucoup de fêtes dédiées au mouton dans la région. On entend parler des transhumances dans les Alpes..., raconte Jean-Baptiste Vandenbroucke, vice-président de "La transhumance berthénoise". Ici, Dominique déplace ses moutons de pâture en pâture autour du Mont des Cats et ça attire du monde !"3 kilomètres de grimpette. L'objectif de la journée est aussi de faire revivre des traditions oubliées... Sur le trajet : carioles et charettes d'antan... et même une fileuse de laine. "C'est une bonne idée parce que ça célèbre des choses qui sont saines, proches de la nature, ça rassemble des gens pour un événement joyeux !", explique une participante.Et après la fête, les moutons de Berthen retrouvent le calme et leurs verts pâturages. A 164 m d'altitude.