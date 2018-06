VIDEO. Bielsa : “Le LOSC, le souvenir le plus triste de ma carrière”

Leeds United | Miss Marcelo Bielsa's first press conference as Leeds United head coach? Watch it in full now...

"Le souvenir le plus triste de ma carrière". C'est ainsi quea décrit sa courte expérience (juin-décembre 2017) au. Le coach argentin a prononcé ces mots à l'occasion de sa première conférence de presse à Leeds United, son nouveau club . C'est la première fois qu'il s'exprimait sur le sujet depuis son départ"Lille a été le souvenir plus triste de ma carrière, a expliqué Marcelo Bielsa. Pas à cause de la ville qui est très belle et très accueillant. Pas non plus à cause des footballeurs que j'ai managés. Ni à cause des supporters qui étaient supers. Ni à cause des salariés qui sont une partie importante du club. Mais mon égo a été touché comme jamais dans ma carrière. Pas essentiellement à cause des résultats sur le terrain qui ont été suffisamment mauvais pour entamer l’estime que j’ai de moi-même, et que j'étais très déçu de notre 19ème place mais parce que j’ai été viré par les personnes qui m’avaient embauché alors que nous avions joué à peine 20 % des matchs. ", qui était tout sourire ce lundi, a pour les reste une nouvelle fois défendu ses convictions, sa façon de voir le football : diriger une équipe qui a la possession de balle, avoir un effectif resserré, donner de l'émotion... Mais sans objectif particulier : "Il est imprudent de promettre quelque chose que vous ne puissiez garantir", a déclaré l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine. "Je ne pense pas que ce soit le message idéal à transmettre que celui de fixer des objectifs à l'avance. En même temps, c'est impossible de ne pas y rêver (à la remontée en Premier League, ndlr). Ce qui vous guide, c'est cet espoir, ce désir et cette espérance de voir se réaliser ce que tout le monde veut", a-t-il estimé.Marcelo Bielsa a signé pour deux ans à Leeds, club de Championship, 2ème division anglaise (13ème la saison dernière).