VIDEO. Billy-Berclau : Axel Imbert a été élu Mister France Nord Pas-de-Calais 2019

Billy-Berclau : Axel Imbert a été élu Mister France Nord Pas-de-Calais 2019

Axel Imbert, mister France Nord Pas-de-Calais : "Je suis super ému"

Mister Nord Pas-de-Calais : le défilé en boxer

Mister Nord Pas-de-Calais : chorégraphie sur "Stand by me"

Axel Imbert, 22 ans, coach sportif originaire de Pihen-lès-Guînes dans le Calaisis, a été élu ce samedi soir à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) Mister Nord Pas-de-Calais 2019. Il représentera la région au concours Mister France en janvier prochain.Axel Imbert est très sportif. Il veut devenir coach en musculation. Passionné de foot, il est entraîneur des U17 de Coquelles et de l’équipe 1 de Blériot Plage. C'est sa grand-mère qui l'a inscrit au concours."Je suis super ému, a-t-il réagi à chaud. Merci à ma famille qui m'a soutenu. Je me suis aussi fait plein d'amis. C'est une super expérience. On a tellement de souvenirs. Je vais pouvoir raconter à mes enfants que je suis Mister France Nord Pas-de-Calais !"Mister France, c'est quoi ? Comme Miss France, mais pour les hommes. Un peu moins connu évidemment. Mais pour le reste, la ressemblance est frappante. Ambiance surchauffée, champagne sur les tables et défilés sur la scène pour départager 12 candidats. En costume mais aussi en boxer. Avant un grand oral. "Des beaux gosses", dit en souriant le maire de la commune hôte de ce concours.A la fin de la soirée, Axel Imbert a été élu devant Corentin Coget et Quentin Devos.