VIDEO. Bruxelles : un homme filmé sur sa trottinette électrique dans un tunnel réservé aux voitures

La trottinette électrique, c'est permis ?

Insolite et dangereux. La scène filmée par une Dashcam et postée sur Facebook , est reprise par tous les médias en Belgique ce mardi. On y voit un homme sur sa trottinette électrique dans le tunnel de la porte de Hal, sur une route réservée aux voitures. Les tunnels très nombreux dans la capitale belge sont étroits et la vitesse y est très contrôlée (car souvent dépassée)."C'est formellement interdit dans les tunnels, à l'instar des vélos", a réagi sur la RTBF la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles . Le conducteur n'a pas été identifié et ne devrait donc pas être poursuivi.La diffusion de cette vidéo en Belgique relance une nouvelle fois le débat autour des trottinettes électriques, de plus en plus nombreuses. Un utilisateur de trottinette électrique est mort percuté par un camion à Paris lundi soir vers 22h30.En avril dernier, un piéton âgé avait été percuté par une trottinette à Levallois-Perret (banlieu parisienne). Il n'avait pas survécu au choc.Un débat est en cours à l'Assemblée nationale sur l'encadrement de ces trottinettes. La mairie de Paris souhaite par exemple que l'on limite à 20 km/h la vitesse de ces trottinettes. "Il faut que la police se mobilise sur ce sujet parce qu'il y a un sentiment d'impunité de la part des pilotes de ces engins qui n'est pas acceptable", affirme sur franceinfo Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris