VIDÉO. C'est parti, la matinale de France Bleu Nord sera désormais diffusée sur France 3 Nord Pas-de-Calais

"Promis, on sera prêts pour demain !"

La matinale de France Bleu Nord désormais diffusée sur l'antenne de France 3 Nord Pas-de-Calais

Leurs voix vous sont sont peut-être familières. Vous connaîtrez bientôt leur visage. À compter de ce mardi 8 octobre, les animateurs de la matinale de France Bleu Nord, passeront aussi à l'antenne de France 3 Nord Pas-de-Calais. Avec un brin de stress."On essaie de s'y faire", glisse Pascal Toth. "Ça fait dix jours qu'on s'entraîne. Ça fait dix jours qu'on transpire un petit peu. Ça fait dix jours qu'on se dit : 'Ah, t'as vu ta tête, ça va pas ce matin, essaie de faire mieux !' Mais c'est promis, on sera prêts pour demain !"Du son à l'image, c'est aussi une question d'habitude. "L'avantage de la matinale, c'était qu'on pouvait venir en sweat tous les matins sans que personne nous dise rien", confie Emma Sarango. "Là, on va devoir faire un peu plus d'efforts, y a effectivement des choses qui changent. Mais c'est excitant aussi !"Une petite régie a été installée dans le couloir. La tranche d'information, qui passe de 6H à 9H à la radio, sera diffusée de 7H à 8H40 sur notre antenne. "On va continuer à donner les programmes habituels de France Bleu Nord" assure le responsable des programmes Grégory Lagache.