VIDEO. “C'était impressionnant” : des Nordistes filment de l'intérieur une tornade dans l'Hérault

"C'était impressionnant" : des Nordistes filment de l'intérieur la tornade dans l'Hérault

© Meeraj / FTV

Sur la route des vacances. Il était 11h30 ce dimanche matin quand deux Nordistes se retrouvent sur l'autoroute A75 entre Pézenas et Clermont-l'Hérault à l'entrée d'un viaduc. "La tornade était à 200 mètres devant nous. J'ai commencé à filmer parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Je trouvais ça sympa. Et puis on l'a vu approcher... Et là, c'est devenu un peu moins drôle."Le couple a une remorque à l'arrière et a peur pendant quelques instants qu'elle s'envole. Ils décident de s'arrêter sur le bas-côté "Elle bouge la remorque, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire..", entend-on dans la vidéo.Finalement plus de peur que de mal : "On a pu repartir quelques instants après. On est arrivés à bon port. C'est vrai que c'est un phénomène inédit. C'est la deuxième fois de ma vie que je voyais une tornade. C'est vrai que la vidéo est impressionnante".Elle a été diffusée par de nombreux médias. Trace d'un voyage épique : "Peu avant, sur le viaduc de Millau, la foudre est aussi tombée pas loin de nous. On n'est pas mécontents d'être arrivés", conclut la Nordiste.La tornade n'a pas fait de victimes. Une caravane a tout de même été arrachée d'un véhicule qui la tractait. Une potence de panneau indicateur a plié sous l'effet de la force du vent sur l'autoroute, rapporte France 3 Occitanie . Des toitures ont été touchées et des arbres sont tombés.