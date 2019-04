VIDEO. Capitaine Marleau : ce que vous verrez ce mardi soir dans l'épisode tourné sur la Côte d'Opale

La quinzième enquête du capitaine Marleau en tournage sur la Côte d'Opale

Eva anime une émission de radio sur la Côte d’Opale, à l'écoute des cœurs brisés, jusqu'au drame… Alors que Chloé, une jeune auditrice, se confie en direct, un coup de feu retentit ! Chloé est alors retrouvée morte... La scène se passe au café-restaurant "Le Moulin-Wibert" entreElle ouvre le 15ème épisode de la série Capitaine Marleau : ". Un épisode entièrement tourné sur la Côte d'Opale.C'est la deuxième fois que le littoral des Hauts-de-France sert de décor à la série portée par la Nordiste Corinne Masiero. On y voit entre autres,... Et les dialogues sont truffés de référence à la région., la réalisatrice, a capté quelques belles images à voir dans cet épisode inédit : "La lumière est très belle, elle bouge beaucoup. Il y a des nuages et des cieux magnifiques et puis la mer juste à côté, avec cette espèce de mouvement permanent", confiait-elle lors du tournage en novembre dernier.France 3 a diffusé ces derniers jours plusieurs extraits de l'épisode diffusé ce mardi soir. Au casting aux côtés de Corinne Masiero : les chanteursCe nouvel épisode debattra-t-il des records d'audience ? Ce mardi 2 avril 2019, 7 millions de téléspectateurs (30% de part de marché) avaient regardé Corinne Masiero et Isabelle Adjani plaçant France 3 en tête devant toutes les autres chaînes. Meilleure audience depuis le début de l'année pour la chaîne de service public. La série est devenue la plus suivie en France !