VIDEO. Capitaine Marleau : les meilleures répliques ch'tis de Corinne Masiero

Capitaine Marleau : les meilleures répliques ch'tis de Corinne Masiero

"Moi, j'suis de Roubaix. J'inlève min capiot...", "Allez les Sang et or", "Mi dins min coin, c'éto du carbon k'on allo ker à l'fosse"... Ce sont quelques-unes des répliques deentendues au fil des épisodes.aime visiblement faire des références explicites à ses origines ch'tis dans la série de France 3. Des petits bouts de vraie vie dans un rôle sur mesur pour la comédienne née à Douai. "Moi, j'ai été lourdée de tous les foyers DDASS du Nord Pas-de-Calais", lance-t-elle à un jeune délinquant dans un épisode. L'accent du Nord est naturel. Et les petits mots ch'tis réguliers.Pas étonnant puisque Masiero, c'estet inversement : "Dans Marleau, il y a beaucoup de moi. Je réécris des dialogues, des petites blagounettes, je fais des impros..., explique Corinne Masiero. C'est mon caractère à moi. Josée me laisse carte blanche. Je peux y mettre ce que je veux dedans."

A noter qu'un seul épisode (le n°8), "Chambre avec vue" a été tourné dans les Hauts-de-France. Notamment au Crotoy et à Berck.