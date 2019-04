VIDEO. Capitaine Marleau : les meilleures répliques ch'tis de Corinne Masiero

Capitaine Marleau : les meilleures répliques ch'tis de Corinne Masiero

15ème épisode de la série "ce mardi 9 avril sur France 3. La capitaine de gendarmerie incarnée parest à Boulogne-sur-mer et au Portel pour cet épisode intitulé "Une voix dans la nuit" (avec Jeanne Balibar et Benjamin Biolay).L'occasion sans doute pour l'actrice nordiste de truffer encore plus de références ch'tis ses répliques. Corinne Masiero n'hésite pas à le faire dans chaque épisode ou presque.assume complètement ses origines douaisiennes (elle habite à Roubaix désormais) : accent typique, mots patois et références culturelles ou historiques.Pas étonnant puisque Masiero, c'est Marleau et inversement : "Dans Marleau, il y a beaucoup de moi. Je réécris des dialogues, des petites blagounettes, je fais des impros..., explique souvent Corinne Masiero. C'est mon caractère à moi. Josée me laisse carte blanche. Je peux y mettre ce que je veux dedans."Nous avons compilé quelques-unes des meilleures répliques nordistes ou ch'tis de Captaine Marleau au fil des 14 premiers épisodes de la série phare de France 3.J'parle pas américain, tu parles ch'ti toi peut-être ?-Des stagiaires, vous savez, j'en ai eu...-Des comme moi ? Ça m'étonnerot, y'en a pas bezef !-Mi ch'ti mi, vengo del norte de la Francia, big accent, you know what I mean... C'est rigolo hein ?Tu sais, moi j'ai lourdée de tous les foyers DDASS du Nord Pas-de-Calais, alors...-Pepère Giovanni aussi, c'était un mineur, c'était une gueule noire. Toute sa vie à bosser comme un esclave, tout ça pour crever comme un chien, silicosé à 100%.-Ça drache !J't' reconnos ti. T'es d'min coin !Tu voulais du terrain ? T'in veux ? Nen vlà...-Va chercher ma carrette à la gendarmerie.-J'peux pas, j'ai les mains pleines de cambouis-C'est bien, t'as les mains plein de brin-Moi, j'suis au bled, là... Plage du Nord, plage en or.-C'est pas mal mais c'est chaud pour une fille du Nord.-Allez les sang et or !-Faites pas trop la maligne, capitaine...Vous connaissez l'expression "Débouler en dragster", "partir en bourricot".-Non, mais j"connais "Fous t'gueule au mur, il manque une brique !" Tu veux la traduction ?-Et pour vous Madame, une salade comme d'habitude ?-Hein, heu, oui, avec des frites on the side mayo s'il vous plait !-Ah, j'préfère la bière !-Moi, j'vais prendre un petit jus de houblon pétillant-Merki !