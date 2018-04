VIDEO. Capitaine Marleau : les meilleures répliques “rouges” de Corinne Masiero

Les meilleures répliques "rouges" de Capitaine Marleau

a le coeur à gauche, ce n'est un secret pour personne ! La série populaire de France 3 est truffée de répliques politiques. "Tu sais quoi, le monde n'appartient pas à ceux qui ont le véto mais à ceux qui désobéissent", lance par exemple Capitaine Marleau à un des sadjoints.Conflits sociaux, migrants, Loi travail... De nombreux sujets d'actualité sont évoquées au fil des épisodes. Parfois discrètement, parfois de manière plus voyante comme cette réplique à un policier accusé de violence : "C'est vrai que t'as une bonne tronche à te taper du migrant !". Ou encore cette sortie très politique, à un de ces adjoints : "Tu crois tout ce qu'on te dit ? Tu crois encore à la Vème République ?".Voici un best-of d'1'30 de répliques "rouges". Glanées au fil des 9 premiers épisodes de

Corinne Masiero est très engagée politiquement depuis longtemps. En 2014, elle s'était présentée à Roubaix lors des élections municipales, sur la liste du Front de Gauche. "C'est une artiste compagnon de route", avait expliqué Eric Mouveaux, tête de liste. "Elle a déjà fait quelques prestations pour le Parti communiste. On lui a proposé (de venir sur la liste), et après mûre réflexion, elle a décidé de relever le défi et de s'engager avec nous, malgré son emploi du temps extrêmement chargé."



Un engagement politique qu'elle a toujours porté et continue à défendre. "Il y a des choses aujourd’hui qui donnent envie de s’énerver."



La semaine dernière, Corinne Masiero a apporté son soutien aux cheminots en interpellant Emmanuel Macron : "Si vous pouviez arrêter de faire vos conneries...". Elle est également un soutien de François Ruffin, le député France insoumise de la Somme.