VIDÉO. Carnaval de Dunkerque : l'avant-bande de Hondschoote lance les festivités

Carnaval de Dunkerque : l'avant-bande de Hondschoote lance les festivités

Hervé Saison, Maire DVD de Hondschoote - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Martin Lavielle et Flora Battesti. Montage de Marc Graff.

"Ca fait six mois, huit mois qu’on attend ça !" Le carnaval de Dunkerque, cuvée 2019, est de retour et, où l'avant-bande a sillonné les rues, animé une maison de retraite et terminé en beauté sur son lancer de saucisses.Car bien avantle 2 février ( voir le programme ) et en amont des premiers bals et bandes, le carnaval a une fois encore commencé tôt. Trop tôt... ? "Il est jamais trop tôt pour prendre du plaisir" décrète le maire (DVD) Hervé Saison, pour qui "si on peut le faire tout début janvier, après les fêtes de fin d’année, après les vœux, c’est très bien et tout le monde s’en réjouit !"" confie l'un des carnavaleux. "Et après ça va se poursuivre, ça va monter encore en puissance !" La saison est ouverte.