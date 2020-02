VIDÉO. Carnaval de Dunkerque : les images de la Bande de Saint-Pol-sur-Mer

Carnaval de Dunkerque : les images de la Bande de Saint-Pol-sur-Mer

C'est un peu la dernière répétition avant les Trois Joyeuses de Dunkerque, le week-end prochain : la bande de Saint-Pol-sur-Mer a défié la pluie et (surtout) le vent, en pleine tempête Dennis, dimanche 16 février.L'occasion de (re)voir la bande opérer à un demi-tour unique dans les carnavals dunkerquois, une tradition purement saint-poloise.Parmi les cuivres, "Parpaing" n'a pas raté une seule bande de Saint-Pol en 35 ans. "Avec les années, j'ai autant de copains musiciens que carnavaleux ! On me dit 'Ah, Parpaing, tu viens dans la première bande !'" L'idée ne l'effraie pas, loin de là. "C'est les copains ! On a envie d'aller dedans ! Le carnaval, c'est quoi ? C'est une fête ! C'est magnifique !"Prochains rendez-vous : le carnaval des séniors au Kursaal, mercredi 19 février ; la Bande de la Basse-Ville samedi 22 et la Nuit de l'Oncle Cô, suivis des Trois Joyeuses du dimanche au mardi.