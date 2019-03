VIDEO. Carnaval de Dunkerque : plongez au coeur du concours (complètement fou) du cri de la mouette

Carnaval de Dunkerque : plongez au coeur du concours (complètement fou) du cri de la mouette

Au café "Le phare", l'ambiance est surchauffée ce dimanche matin. Des carnavaleux se pressent pour participer au concours du cri de la mouette. Un étrange "championnat du monde" devenu un incontournable duCertains sont là en simples spectateurs, d'autres se sont préparés (presque) toute l'année. Il y a par exemple celui qu'on appelle "la mouette de Mouscron", un spécimen venu de Belgique, plumage blanc, bec proéminent et cri strident. Il fait sensation mais pas autant que le tout jeune Noa, numéro un à l'applaudimètre. "Il faut juste écouter la mouette et c'est juste du talent !", commente sans rire ce jeune imitateur de mouette.Au fond de la salle surchauffée, un jury note les performances. Plus ou moins réalistes, loufoques, drôles, barrées... Finalement, c'est Justine, mouette enragée, qui remporte le concours cette année. "C'est un travail d'acharnée, de week-ends passés à la mer, explique-t-elle dans un grand sourire. Je conseille à tout le monde de participer :Le concours à peine terminé, à Dunkerque, avec la bande, le jet de harengs et le rigodon. C'est parti pour les Trois Joyeuses !