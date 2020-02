VIDÉO. Carnaval de Dunkerque : revoyez le jet de harengs

Revoyez le jet de hareng

Mais pourquoi jette-t-on des harengs ?

En direct du rigodon à 18H50 À partir de 18H50, ne ratez pas non plus le rigodon sur la place Jean Bart, à voir en direct sur notre site et sur notre page Facebook.



C'est l'un des rendez-vous les plus attendus et les plus traditionnels du Carnaval de Dunkerque : le jet de harengs, depuis le balcon de la mairie, sur la foule qui essaie de les attraper.Cet événement était à suivre en direct sur cette page ainsi que sur notre page Facebook Le jet de harengs, c'est le point d'orgue du Carnaval de Dunkerque et ce sont des milliers de carnavaleux qui espèrent récupérer un hareng lancé depuis les fenêtres de l'Hôtel de ville."C'est une décision qui a été prise en 1962", explique le maire (SE) Patrice Vergriet. À l'image d'autres carnavals, la ville s'est demandé ce qui pourrait être jeté aux festivaliers pour rajouter "un peu de piment" au carnaval.Après les chats à Ypres ou les louches à Comines, la municipalité a trouvé ce qui faisait le caractère de la ville : le hareng associé depuis toujours à la ville de pêcheurs.