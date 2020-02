VIDÉO. Carnaval de Dunkerque : les Trois Joyeuses, c'est parti !

Carnaval de Dunkerque : les images de l'avant-bande de Dunkerque

Ça y est ! Après les premiers bals et premières bandes de la saison, qui ont servi d'échauffement, nous voilà à l'apogée du Carnaval de Dunkerque : les Trois Joyeuses démarrent officiellement cet après-midi, à 15H, après une mise en jambe ce matin avec l'avant-bande.Ne ratez pas le traditionnel jet de harengs depuis le balcon de la mairie, diffusé à partir de 16H45 sur notre site et notre page Facebook, ni le rigodon ce soir, à 19H.Suivront ce soir le Bal des Acharnés, puis la Bande de la Citadelle lundi et la Bande de Rosendaël mardi, pour les plus endurants.À noter qu'hier déjà, avant la Nuit de l'Oncle Cô, l'ambiance était déjà presque à son summum... comme en témoignent ces images dans un bus dunkerquois !