VIDEO. Centrale nucléaire de Gravelines : des prélèvements quotidiens pour mesurer l'impact sur l'environnement

Centrale nucléaire de Gravelines : quel impact sur notre environnement ?



23000 prélèvements



Jusque là, tout va bien ...

🔴#Live Ce matin, nous recevons la presse sur nos installations. Au programme, découverte de la tournée environnement réalisée chaque matin à la centrale 🌿 pic.twitter.com/ztqAs8ESI9 — EDF Gravelines (@EDFGravelines) 6 mai 2019

Il ressemblerait presque à un jardinier dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Gravelines, mais Frédéric Ségard est technicien chimiste en environnement chez EDF. Il prélève des échantillons de lierre. "On prélève le lierre pour vérifier l'absence de radioactivité, donc notre impact sur l'environnement, pour s'assurer qu'il n'y en ait aucun." explique-t-il.Ce type de prélèvement est réalisé chaque jour à la centrale. Il faut analyser et surveiller le taux de radioactivité de l'environnement proche. Tout est scrupuleusement scruté : l'air et ses poussières, l'eau de mer, et même le lait produit dans une ferme, à quelques kilomètres de là."Sur les 23000 prélèvements réalisés chaque année, les résultats obtenus sont en deçà des valeurs règlementaires. Donc l'impact est minime sur l'environnement," rassure Julien Skrzypczak, chef de laboratoire.Ces anlyses sont obligatoires à Gravelines, comme dans toutes les centrales nucléaires de France. Elles sont strictement règlementées par l'autorité de sûreté nucléaire qui les contrôle régulièrement. "L'autorité de sûreté nucléaire effectue des mesures indépendantes par des moyens techniques redondants qui sont différents des nôtres et par des laboratoires eux aussi indépendants de ceux d'EDF", précise René Le Goff, directeur délégué d'exploitation du site.Jusqu'à présent, Gravelines n'a jamais été épinglée pour des problèmes de radioactivité. Les résultats de ces contrôles sont publics et consultables sur internet.