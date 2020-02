VIDEO. Clémentine Célarié sur France 3 ce samedi dans “Police de caractères”, une nouvelle série tournée dans le Nord

Une nouvelle enquête. Un nouveau de duo de flics. France 3 propose de découvrir ce samedi soir à 21h "Police de caractères", un téléfilm avec Clémentine Célarié et Joffrey Platel, Deux policiers que tout oppose et qui vont devoir enquêter sur le meurtre du patron d’une grosse conserverie du Nord.C'est d'ailleurs chez nous que le tournage a eu lieu l'été dernier, notamment au château de l’Hamer Houck, à Cassel mais aussi à Armentières, que l'on entrevoit à plusieurs moments dans l'épisode (et dans la bande annonce ci-dessous).La capitaine Louise Poquelin (interprétée par Clémentine Célarié) est présentée comme étant une "nordiste pure souche" et mère célibataire débordée, qui se voit obligée de travailler le capitaine Etienne de Beaumont (Joffrey Platel), de retour dans sa région natale. Dans le ton et le style, c'est un mélange entre "Les petits meurtres d'Agatha Christie" et "Capitaine Marleau", deux autres séries à l'accent du nord.D'ores et déjà, d'autres épisodes de cette nouvelle série policière sont envisagés par France 3.