VIDÉO. Congrès de colombophilie à Gravelines : la discipline a du plomb dans l'aile

Congrès de colombophilie à Gravelines : la discipline a du plomb dans l'aile

Reportage D. Pithon / F. Battesti / JP. Crinon / I. Lefevre



Une tradition qui se perd

Les spécialistes des pigeons voyageurs sont réunis tout le week-end à(Nord), qui accueille pour la neuvième fois leà Sportica.y sont exposés.Des oiseaux considérés par les adeptes de la discipline comme desde haut niveau, capables de voler des centaines de kilomètres en quelques heures. Et qui font l'objet de soins et d'un entraînement très rigoureux, de la part de leurs éleveurs.Leet lesont historiquement des terres de colombophilie. Et pour cause, la moitié des 11 000 éleveurs de piegeons voyageurs de France y résident. C'est dans lesnotamment, que la discipline a connu un véritable essor au 19e siècle.Mais ces dernières décennies, les colombophiles sont. Le nombre d'adhérents adepuis les années 1950. "On a effectivement une perte d'adhérents. Cela s'explique parce que la population colombophile est vieillissante. On a des jeunes qui arrivent chaque année, on a un renouvellement mais qui n'est pas suffisant par rapport au nombre de colombophiles que l'on perd malheureusement, déplore Jean-Jacques Dupuis, président de la fédération nationale de Colombophilie. Mais on est encore près de 11 000 en France".