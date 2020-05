VIDEO. Coronavirus : Amazon rouvre ses entrepôts dans les Hauts-de-France

26% de volontaires pour la reprise

Amazon renonce à se pourvoir en cassation après son accord avec les syndicats La direction d'Amazon France dit se "réjouir que le dialogue avec les représentants du personnel, conduit dans une logique d'amélioration continue, permettre d'aboutir à une reprise sereine et durable". "Au terme de la consultation, les deux parties ont accepté d'abandonner les recours en cours", ajoute le communiqué, précisant que "cela inclut la décision de porter notre affaire devant la Cour de cassation".



Amazon a redémarré son activité partielle ce mardi. Fermée depuis un mois , la firme américaine était à l’arrêt forcé depuis un mois. Une décision de justice l’enjoignait à prendre les mesures sanitaires nécessaires pour ses employés. Les deux sites des Hauts-de-France, à Boves et à Lauwin-Planque sont concernés.Depuis mardi matin, les camions ont repris leurs va et vient sur la plateforme logistique d’Amazon. Il s’agit d’une reprise progressive. D’après les syndicats, 26% des salariés de Lauwin-Planque se sont portés volontaires pour l’instant.A la sortie de l’entrepôt, ils se disent satisfaits des nouvelles normes de sécurité : “Là c’est quand même mieux. Il y a plus de gel, il y a le masque, on est autorisé à aller se laver les mains plus souvent”, déclare une salariée. Même son de cloche chez un de ses collègues : “La reprise s’est bien passée, le port du masque est obligatoire ce qui est une bonne chose et on va dire que les distances sont respectées entre les personnes. Tout est mis en place pour travailler dans de bonnes conditions.”Pour pouvoir rouvrir, le géant américain a dû faire des aménagements, en accord avec les syndicats, comme le port obligatoire du masque, du gel hydroalcoolique à disposition, un plan de circulation, et une distance de deux mètres imposée entre chaque salarié.Finie, cette promiscuité dénoncée par la justice, mais pour combien de temps ? Tatiana Campagne, déléguée syndicale Sud Solidaires Amazon Lauwin-Plancke reste sceptique quant à la continuité de ces efforts : “Ceux qui sont là aujourd’hui se sont portés volontaires pour la reprise. Ils sont satisfaits, et comme nous, ils attendent de voir ce qu’il va se passer dans les prochains jours. Toujours avec une appréhension de la reprise totale. Ce matin on nous disait ‘aujourd’hui ça va mais qu’est-ce que ça va être dans quelques semaines quand le boulot va revenir, quand les salariés vont revenir ?”Reste donc à savoir si lors du retour de la totalité des salariés le 3 juin, les gestes barrières pourront continuer à être respectés.