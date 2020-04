VIDEO. Coronavirus : des artistes chantent aux fenêtres des résidents d'un EHPAD d'Aulnoye-Aymeries

Concert sur le parvis de l'EHPAD d'Aulnoye-Aymeries

"Belle initiative pour nos anciens", "Ça fait un oublier un peu ces moments difficiles"... Sur Facebook, le concert retransmis en direct a eu du succès. Des chanteurs en pleine rue. face à eux, les 65 résidents et les soignants de l'EHPAD d'Aulnoye-Aymeries. Distanciation respectée mais chaleur humaine garantie.On a entendu "Le coup de soleil" de Richard Cocciante, "Le sud" de Nino Ferrer, "Emmenez-moi" de Charles Aznavour... Et même de stubes plus actuels de Tones and I, Angèle ou encore Gnarls Barkley.Max & Co et Suzane Grimm, les artistes ont eu l'idée de ce concert en collaboration avec la mairie d'Aulnoye-Aymeries (près de Maubeuge dans le Nord). "On est très attentifs à ce qui se passe pour nos aînés, explique Bernard Baudoux, maire de la commune. Ils ne peuvent pas être visités et sont vraiement dans la solitude. C'est dur." Et il ajoute : "Je touche du bois : pour l'instant, on n'a aucun cas dans cet EHPAD. ..."