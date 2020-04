VIDEO. Coronavirus : “Ce sont nos héros”, les pongistes lyssoises apportent leur soutien aux soignants

C’est l’un des clubs des Hauts-de-France les plus titrés, et l’un des plus réguliers en Coupe d’Europe. Mais pas forcément le plus connu. Compréhensible car c’est un club de tennis de table, pas le sport le plus médiatique.Ses joueuses sont comme tout le monde : confinées chez elles, en France ou dans d’autres pays car à l’exception de la capitaine Agnès Le Lannic, l’équipe pro féminine est composée de joueuses étrangères : Dora Madarasz (qualifiée pour les JO avec la Hongrie), la Serbe Andrea Todorovic et la Thaïlandaise Tamolwan Khetkhuan. Une équipe fortement renouvelée cette saison après les départs de la franco-chinoise Wang Xiao Ming et de la Roumaine Bernadette Szocs, joueuses emblématiques de ces dernières années.Toutes viennent de réaliser une vidéo dans laquelle elles apportent leur soutien aux soignants qui luttent en première ligne contre la maladie. Cette vidéo a été mise en ligne sur les réseaux sociaux.Les joueuses du Club pongiste de Lys-les-Lannoy, près de Roubaix, ont multiplié les bonnes performances depuis plus de 10 ans. Championnes de France en 2011, 2012 et 2014, les Lyssoises figurent chaque année sur le podium national et disputent ainsi une Coupe d’Europe. Avec réussite puisque le CP Lyssois a remporté l’ETTU Cup en 2014, après avoir été finaliste en 2014.C’est l’actuel président de la Ligue des Hauts-de-France, Christian Briffeuil, qui a lancé la section féminine professionnelle. C’est aussi le club où joue toujours, à 71 ans, la légende Jacques Secrétin. Cette saison encore, l’équipe pro nordiste a disputé la Coupe d’Europe et a été éliminé par les Normandes de Grand-Quevilly (dans un duel franco- français) en ¼ de finale il y a un mois.