VIDEO. Coronavirus : à Douai, les commerçants confinés envoient un message à leurs clients

L'idée est venue à Philippe, de la Baraque aux arts, une librairie et galerie d'art associative douaisienne, en discutant avec Sabine de l'atelier floral de la ville. "J'ai dit oui, mais ne me voyant pas déguisé en tutu ou en licorne, on a opté pour une vidéo-défi : rassembler les commerçants et faire un coucou à nos clients. Le but est double : sourire et se rappeler à nos clients".Et la vidéo postée sur Facebook sous le compte jacheteadouai, rencontre un certain succès. Environ 400 partages. Selon Philippe, elle a même été diffusée sur TF1 dans le cadre d'initiatives sympas pendant le confinement. "On a procédé par mail, messenger et on a créé une chaîne ainsi pour rassembler les images. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que le montage a été effectué par Jérôme, confiné au Pérou et qui tient en temps normal, un magazine sur le commerce à Douai".Quant au défi, il s'agit humblement de proposer aux commerçants de différentes villes françaises de faire de même. "D'ici la fin du confinement, avec l'union du commerce et la Ville de Douai, une campagne d'affichage va être faite en ville et une autre action aura lieu sous forme de vidéo ou autre", annonce Philippe.Et quand on insiste, ce dernier concède bien qu'il préfère parler du dynamisme des commerçants de la ville plutôt que de celui des grandes surfaces, mais "le temps n'est pas à parler de cela, il ne s'agit pas de politique, les commerçants qui apparaissent dans la vidéo ont des opinions bien différentes. Sourions par écrans interposés pour le moment".