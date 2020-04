VIDEO. Coronavirus : grâce à l'opération “La Croix rouge chez vous”, des denrées sont livrées chez les personnes seules

"C'est très dur"

Coronavirus : on a suivi la Croix Rouge pendant la livraison de denrées

"La Croix rouge chez vous", c'est un nouveau service de livraison de courses à domicile à destination des personnes isolées, sans aucune condition de revenus. Le principe ? Des bénévoles préparent des paniers remplis de denrées alimentaires puis les vont les livrer à des personnes seules, qui ont fait des commandes au préalable.L'initiative est née de la crise du coronavirus et du confinement. Elle permet de toucher d'autres publics, fragiles, isolés, sans familles à proximité. "La Croix Rouge Italie a lancé exactement le même type d'opération. Elle fait ses preuves. On remarque un réel besoin de la population", explique Guillaume Desrousseaux, responsable territorial de communication Croix-Rouge.Un service alimentaire mais aussi et surtout un service d'écoute. Avant chaque livraison, il est rappelé au bénévole les gestes barrière mais aussi la nécessité de passer un peu de temps avec les personnes aidées : "Prenez des nouvelles, prenez soin d'eux, rassurez-les parce qu'en plus d'être en situation d'isolement, ils ne peuvent plus faire leurs courses ou aller chercher leurs médicaments", demande Sophie Marles, référente territoriale "La Croix-Rouge chez vous".Pour bénéficier de ce service, aucune condition de revenus. Certains paniers sont payés, même si les tarifs sont souvent plus bas que dans la grande distribution, d'autres sont offerts aux plus démunis.Des bénévoles grimpent les étages. Ici, derrière la porte, une dame de 88 ans. Elle les accueille avec chaleur : elle n'avait plus rien dans son frigo et surtout, elle souffre de cet isolement : "Je vis seule, cette solitude imposée, on se sent comme en prison, c'est très dur".Les bénévoles reviendront chez elle dans 4 jours, conscientes de jouer un rôle important dans cette crise sans précédent.Voici le numéro de La Croix Rouge à appeler pour cette opération : 09 70 28 30 00.