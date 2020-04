VIDEO. Coronavirus : un Nordiste parodie “Au bal masqué” pour soutenir les soignants, la vidéo devient virale

Près d'un million de vues



Objectif : soutenir les soignants



Frédéric Fromet aussi s'inspire de la Compagnie Créole

"Des patients qui attendent, des patients qui attendent, ohé ohé... Très mal, très mal masqués, ohé ohé...On bosse, on bosse, on bosse très mal masqués." La chanson serait déjà régulièrement fredonnée dans certains services hospitaliers.Jérémy Cirot, connu entre autres pour être le sosie vocal de Franck Sinatra, ne s'attendait pas à un tel succès lorsqu'il a décidé de reprendre "Au bal masqué", le tube de la Compagnie Créole . "Au départ, raconte-t-il, j'avais envoyé ma vidéo à 2-3 copains. Ils m'ont tout de suite dit de la publier. Je l'ai d'abord fait en privé, puis j'ai ouvert au public. J'ai vu le compteur grimper... À un moment, je n'ai plus compris ce qui se passait. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait partagé des dizaines de milliers de fois !"Et pourtant. Ce vendredi 3 avril à 17h, la vidéo signée "la Pandémie Créole" a été vue quasiment 900.000 fois et s'achemine tranquillement vers le million.Le Nordiste confiné, originaire de Fâches-Thumesnil dans la métropole lilloise, a téléchargé une vidéo de monitoring sur sa tablette, qu'il a calée sur le tempo de la musique. Et pour jouer le patient, il a réquisitionné son fils. "Mon petit garçon... Normalement, je le protège au maximum, mais là j'avais vraiment besoin d'un assistant." Quant aux paroles, "elles sont venues très vite". "C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire" devient par exemple "C'est l'occasion risquée de changer de catéter".L'objectif de ce clip, c'est avant tout de soutenir les soignants, de leur remonter le moral, en utilisant le second degré. "Le but, c'était de mettre en musique ce que beaucoup de soignants avaient envie d'exprimer, mais de façon joyeuse. Je n'allais pas faire ça sur "L'Aigle noir", de Barbara - même si j'adore la chanson."Alors la vidéo est volontairement extrêmement décalée. "C'est souvent un des ressorts de l'humour, qui fait passer des messages sans prétention."Et ça marche. La fierté de l'humoriste - imitateur, c'est que les soignants relaient eux-même, beaucoup, cette vidéo. "Les commentaires, c'est un bonheur, s'émeut Jérémy. Les soignants se l'envoient, ils se tagguent, ils parlent de reprendre la chanson en live pendant leur pause... Ils disent parfois que ça va devenir leur hymne ! Il y a beaucoup d'infirmières qui commente. Une a écrit qu'elle rentrait de sa nuit de garde dans des conditions horribles, et qu'elle avait éclaté de rire en visionnant ma vidéo. C'est ça que je voulais faire, les booster."En tout cas, la Compagnie Créole doit être à la mode puisque Frédéric Fromet sur France Inter a eu la même idée que Jérémy Cirot. Sa version à lui s'intitule "On est mal masqués" , avec la Belge Charline Vanhoenacker dans les chœurs.