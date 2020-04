VIDÉO. Coronavirus : à Pairi Daiza, vigilance particulière à l'égard des animaux, et 100.000 euros de pertes chaque jour

Coronavirus : à Pairi Daiza, une vigilance particulière pour les animaux



100 000 euros de pertes quotidiennes

Les gestes-barrières chez l'éléphant, ce n'est pas pour tout de suite ! La vingtaine de spécimens de Pairi Daiza à Brugelette (Belgique) se tiennent par la trompe, les uns derrières les autres.Chaque jour, le vétérinaire du zoo ausculte les pachydermes mais pour le moment, il n'existe pour eux aucun risque d'infection au coronavirus. "On sait déjà que les chats, les tigres et les lions peuvent attraper le coronavirus, on l'a vu ici en Belgique mais aussi dans un zoo du Bronx à New-York, donc là on fait très attention et on porte des masques", explique Tim Bouts, directeur zoologique de Pairi Daiza.Tous les soigneurs sont dorénavant équipés : gants et masques. Certaines espèces peuvent potentiellement être exposées à un risque de contamination."Les orang-outans ont quasiment le même génôme que nous. Ils sont très très proches, donc il est probable que le Covid se transmette de moi à eux, prévient une soigneuse du parc, Amandine Lucas. Donc je vais vraiment faire très attention niveau hygiène... Mettre le masque, les gants, les pédiluves et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la moindre propagation de virus".D'ordinaire en avril, Pairi Daiza est noir de monde. Les visiteurs observent les naissances de l'hiver, comme ce bébé hippopotame né au mois de février Mais avec le confinement obligatoire, le parc voit sa trésorerie dans le rouge. "On perd 100.000 euros par jour, qui ne sont pas compensés par les recettes habituelles des entrées de visiteurs, de l'hôtellerie, des restaurants des boutiques... Mais tout le monde fait des efforts. On a un peu plus de 50% du personnel qui est en chômage temporaire", déplore Claire Gilissen, responsable de la communication.Pour le moment, la Belgique n'a pas encore de date officielle de déconfinement. Alors, des vidéos et photos sont souvent postées sur les réseaux sociaux de Pairi Daiza afin de ne rater, notamment, aucun moment de la vie des deux stars du zoo : Bao Di et Bao Mei, les jumeaux pandas âgés de 8 mois.