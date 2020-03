VIDEO. Coronavirus : une patrouille de police diffuse une parodie de Claude François dans les rues de Bruxelles

😀😀😀La police belge en patrouille diffuse dans les rues Claude François qui chante "reste à la maison, même s'il y a le printemps, qui chante..." 🤪😍#Confinement #Coronavirus #COVID19 @policefederale @zpz_polbru #Bruxelles

Courage à tous et bon confinement pic.twitter.com/bDmRBHL7jo — Emmanuel Foulon (@efoulon1) March 22, 2020

"Reste à la maison" de Yann Lambiel

La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les Belges ont reçu l'ordre de se confiner, mais comme en France, ils sont nombreux à ne pas respecter les consignes. D'où l'idée d'une patrouille de police bruxelloise de diffuser ce titre, pour sensibiliser la population grâce à l'humour.La patrouille a circulé autour des étangs d'Ixelles avec la musique à fond. Une initiative appréciée par les habitants... et par la police ! "Il s'agit d'une initiative d'une de nos patrouilles "Covid-19", explique Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles. Elle vise à attirer l'attention des badauds par une chanson revisitée en phase avec l'actualité qui, par son air populaire, reste en tête tout en dispensant les consignes à suivre scrupuleusement afin d'endiguer l'épidémie. Cette dernière s'accompagne de notre communication officielle en trois langues rappelant les mesures. L'idée est de faire passer au mieux l'indispensable message : restez au maximum chez vous et soyez responsables lors de vos déplacements."L’auteur de cette parodie est l’humoriste et imitateur suisse Yan Lambiel , chroniqueur pour la radio suisse LFM . C'est dans le cadre d'une émission matinale qu'il a décidé de reprendre le titre culte de Claude François, "Viens à la maison", sorti en 1971. La vidéo a tout de suite été très partagée sur Facebook, mais son auteur n'imaginait pas qu'elle traverserait les frontières. "C'est incroyable, raconte-t-il. Je ne m'attendais pas un tel écho. Je suis plutôt connu en Suisse romande, mais là, en Belgique, en France, c'est inattendu. Au moins, cette chanson aura servi à quelqu'un, ça me fait plaisir. J'ai mis la vidéo en entier sur Youtube."A priori, la police belge n'a pas l'intention de diffuser ce remix de façon plus généralisée dans le pays, mais elle reconnaît qu'il est plutôt bien fait, et retransmet parfaitement les consignes de sécurité, de façon ludique. De quoi peut-être, enfin, faire passer le message.