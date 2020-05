VIDEO. Coronavirus : les pompiers fêtent l'anniversaire d'une fillette de 6 ans pour remplacer sa mamie confinée

L'anniversaire d'Emilie fêtée par les pompiers

Fêter son anniversaire sans sa mamie, difficile pour Emilie, 6 ans. Mais sa grand-mère et sa famille ont de l'imagination : elle a osé faire appel aux sapeurs-pompiers, histoire de mettre un peu d'insolite et de surprise en ces temps de confinement.Et ils ont répondu favorablement : "Émilie est fan des sapeurs-pompiers, explique le Service départemental d'incendie et de secours du Nord sur sa page Facebook . Sa mamie ne pouvait lui rendre visite pour son anniversaire ce samedi, respectueuse des règles de confinement. Elle demande alors aux sapeurs-pompiers de Quesnoy-sur-Deûle un petit coup de main exceptionnel, pour quelques minutes de joie, de bonheur et de sourires. Le défi du cœur a été relevé !"Bon anniversaire à notre future recrue !"La rencontre "magique" a eu lieu ce samedi. Emilie, déguisée en sapeur-pompier, a reçu un cadeau de la part de sa mamie, des mains d'un pompier masqué. Et le gros camion est reparti, sirène hurlante...Avec une morale à cette petite histoire : "Vous aussi, comme cette adorable mamie qui pense à sa petite fille, pensez aux règles de distanciation", écrivent les pompiers.