VIDEO. Coronavirus : à Wasquehal, 40 choristes chantent ensemble malgré le confinement

"Octobre" de Cabrel en polyphonie à trois voix

La troupe chorale "Voix si voix la" confinée chante "OCTOBRE"

Ils ont l’habitude de se retrouver tous les jeudis soir de 20h à 22h pour chanter ensemble, et les voilà privés de leur chorale pour cause de confinement.Qu’a cela ne tienne, leur cheffe de cœur Caroline Bem leur a proposé de continuer à chanter, en version confinée.« Je me suis dit : on va continuer autrement », raconte cette passionnée qui est par ailleurs conseillère pédagogique en Education musicale à Roubaix-Tourcoing. « Vu le contexte de confinement, je leur ai proposé un chant simple, en polyphonie, à trois voix ».« Octobre » de Francis Cabrel s’y prêtait bien, et les choristes wasquehaliens avaient travaillé ce morceau les 7 et 8 mars derniers, lors d’un week-end qui avait réuni 210 chanteurs amateurs dans leur ville.Caroline Bem a envoyé à chacun de ses choristes la musique interprétée par ses soins au piano, ainsi que la voix qui leur correspondait : tenor basse, soprano ou alto. Chacun s’est ensuite enregistré en chantant face à son ordinateur ou son téléphone. Ce qui n’a pas été sans difficultés pour certains, pas tous rompus aux techniques numériques.La cheffe de cœur a ensuite récupéré les 40 enregistrements, qu’elle a montés dans une vidéo.Le résultat le voilà : bravo les artistes.Caroline Bem s’est inspirée d’une expérience similaire réalisée par la chorale australienne Perpetuum jazzile . Le 18 mars, 37 chanteurs ont interprété ensemble « Stay at home », un morceau qui tombe à pic dan un pays qui n’a pourtant pas encore pris de mesure de confinement généralisé, mais où le coronavirus progresse comme ailleurs."Be The Voice of Reason. Stay at Home!" ("Soyez la voix de la raison, restez chez vous"), chantent-ils en chœur.Les choristes de « Voix si voix la » ne vont pas en rester là. Avec eux, Caroline Bem espère pouvoir sortir un morceau par semaine. Ils travaillent en ce moment sur « Vous permettez, Monsieur ? » d’Adamo. Rendez-vous vendredi prochain.