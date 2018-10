VIDEO. “Les Corons” : la chanteuse Juliette chante une reprise touchante du tube de Pierre Bachelet

Carte blanche à Juliette - Les corons (Live)

Les corons dans "Les gens du Nord"

version Juliette. Une nouvelle interprétation de la chanson deà ajouter à la longue liste des reprises. Mais celle-là est particulièrement touchante, délicate. Et met en valeur une nouvelle facette de cette chanson.Cette version fait partie de la réédition du disque "J’aime pas les chansons", sorti en début d’année et augmenté de quatre titres., héritière de la tradition de la chanson française (Piaf, Brassens, Brel...) y reprend "Les brunes comptent pas pour des prunes", "Ma Préférence" et donc "Les Corons". Elle l'a interprétée en direct sur France Inter , seule avec son piano, il y a deux jours. «, parce que ce monde est en train de disparaître », explique Juliette. « Ce qui est marquant dans une chanson comme les corons, c’est qu’il y a cette réussite du langage simple. Jean-Pierre Lang est un auteur aguerri quand il écrit les Corons. Il en a écrit des chansons. Ils ont fait une chanson avec des clichés, mais c’est talentueux de juxtaposition. »La reprise la plus récente des "Corons" date de septembre. Dans l'album "Les gens du Nord", Guy Lecluyse et Hakob Ghasabian en proposent une version parlée-chantée.