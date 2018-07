VIDEO. Coupe du Monde 2018 : quelle équipe les célébrités “franco-belges” soutiennent-elles ?

Quelle équipe les célébrités belges qui vivent en France soutiennent-elles ?

Deux pays voisins,qui vont devenir, sur le terrain,. Le match France-Belgique, qui aura lieu ce soir, suscitemais certains sont encore partagés :Pour y voir plus clair, nous sommes allé interroger les personnalités dont. Acteurs, chanteurs ou animateurs : ces célébritéssont aussi connues dans l'Hexagone, et pour elles, le choix est souvent difficile. C'est le cas pourLes "Belges préférés des Français" qui animent, sur France Inter,n'ont pas tranché. "Quoi qu'il en soit on sera heureux. Si la Belgique gagne on sera follement heureux et. Si les Français gagnent, on vit dans ce pays, on l'adore et on sera heureux aussi, bien sûr. Dans les deux cas on est gagnants,", précise Charline Vanhoenacker.Pour beaucoup,. "On ne peut pas dire qu'on soit pour l'un ou pour l'autre. Je suis pour les deux en même temps et", affirme la chanteuse belge Annie Cordy, qui semble avoir trouvé la parade.Le chanteur italo-belge Salvatore Adamo, lui, ne cherche pas à cacher à qui va son soutien, même si. "Bien sûr, je suis belge de cœur mais", plaisante-t-il.Mais pour tous,. "Les Diables Rouges, c'est toute mon enfance. J'ai envie de direparce que ces deux équipes sont", confie l'actrice Marie Gillain.Stéphane Pauwels, le recruteur belge devenu consultant sportif a, lui,. "Mon cœur est 50% français et 50% belge, mais. C'est une première,de la Coupe du Monde et on n'en aura plus avant longtemps. C'est extraordinaire. Vous, les Français, vous avez déjà une étoile! Vous pouvez nous faire plaisir ?", dit-il.L'animateur poursuit : ". Je n'ai pas de stress pour ce soir, si on perd, c'est contreet si on gagne, pour une fois, on pourra vous chambrer pendant quelques années. Ce serait drôle, non ?"Même choix pour l'acteur belgequi ne cache pas son soutien pour le plat pays dans les colonnes de Sudpresse : "Je souhaite bien entendu à 100 % que les Belges gagnent ! Mais si la France est arrivée jusque-là, c’est qu’".Le couperet tomberapour les deux équipes. Et si vous souhaitez vivre le match avec nous,