VIDEO. Coupe du monde : le message de Benjamin Pavard à Jeumont

Benjamin Saint-Huile Un petit message de notre champion! Un grand merci à toi Benjamin, nous sommes fiers de toi! Soyons tous derrière lui dimanche pour la finale! Rendez vous à la Gare Numérique et surtout Allez les...

Grâce à, la ville de Jeumont (près de Maubeuge dans le Nord) est désormais un peu plus connue dans toute la France. Connue pour être la ville d'enfance du défenseur de l'équipe de France. Ecrans géants, affiches... La ville sambrienne est mobilisée à fond depuis le début de la Coupe du monde.De quoi donner envie àd'enregistrer un message de remerciement à tous ses fans. La vidéo a été publiée ce vendredi via la page Facebook du maire de Jeumont, Benjamin Saint-Huile. « Je vous fais cette petite vidéo pour vous remercier de vos nombreux messages, vos nombreuses vidéos. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde... Je remercie tout Jeumont, toute la Sambre pour vos messages, et le maire de Jeumont, Benjamin Saint-Huile... »Ce dernier lui répond : "Un grand merci à toi Benjamin, nous sommes fiers de toi! Soyons tous derrière lui dimanche pour la finale! Rendez vous à la Gare Numérique et surtout Allez les Bleus."Ettermine avec, forcément, un message à propos de la finale face à la Croatie. Un message d'espoir : "J'espère qu'on gagnera cette coupe et qu'on la ramènera en France pour fêter tout ça !"