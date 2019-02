VIDEO. Coupe de France : à 10 pendant 70 minutes, le LOSC éliminé par Rennes

Hold-up

Rennes renverse Lille (2-1) grâce à un doublé de Siebatcheu (74e, 90e) et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France #SRFCLOSC pic.twitter.com/DlmvtCH39o — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 6 février 2019

"Évidemment que cette expulsion à la 19e minute nous coûte cher", a résumé après le match, l'entraîneur du. L'expulsion sévère du capitaine lillois Adama Soumaoro pour une intervention mal maîtrisée dans un duel avec Mexer, sans doute rendu plus spectaculaire par la pelouse détrempée après les précipitations tombées toute la journée, a effectivement changé complètement le match. "L'arbitre s'est précipité, analyse Galtier. On a deux joueurs qui partent pied en avant pour prendre le ballon et les deux se rentrent dedans."Pourtant, réduits à 10, le coup était presque parfait pour les Nordistes qui pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score peu après l'heure de jeu d'une très belle tête décroisée parsur corner (0-1, 65e). Un but sorti de nulle part, puisque leavait très peu montré offensivement,si ce n'est une infiltration de Jonathan Ikoné ponctuée d'un tir repoussé d'une manchette ferme de Tomas Koubek (11e).Pour réaliser ce qui s'apparentait à un hold-up, Pépé avait eu un complice de choix en la personne de Mike Maignan, décisif à plusieurs reprises.Il a notamment eu un réflexe étonnant sur une frappe à courte distance d'Adrien Hunou après un rush d'Hatem Ben Arfa (36e), dont il a ensuite mis en corner d'une claquette une tentative de lob astucieux (47e). Maignan a aussi eu un peu de réussite en voyant un tir d'Ismaïla Sarr frôler son poteau après un une-deux dans la surface avec Hunou (29e) et deux têtes de ce dernier rebondir sur la barre (50e) et lui arriver pile dans les bras (84e).Mais Julien Stephan a su trouver la parade en faisant rentrer l'attaquant Jordan Siebatcheu à la 72e minute et en passant en 3-5-2. Si le technicien avait décidé dans ce mois de février très chargé - plus encore pour Rennes, qui a des échéances européennes, que pour Lille - d'aligner son équipe-type, c'est du banc qu'est venu le salut.À onze contre dix, Rennes a dominé mais assez stérilement. Il faut dire qu'en sacrifiant son avant-centre Rafael Leao pour faire rentrer un défenseur central après l'expulsion,avait fait un choix tout aussi défensif, réorganisant son équipe en 4-4-1 avec Pépé seul en pointe.Malheureusement pour le coach des Dogues, deux coups de têtes de(74e, 90+1) sont venus le priver de la victoire. "Je pensais que ça irait jusqu'à la prolongation, mais finalement quitte à être éliminé, mieux vaut être éliminé avant la prolongation, a réagi Galtier. Mais j'ai beaucoup de déception pour les joueurs qui ont beaucoup donné, qui ont mis beaucoup de courage, de sérieux, d'application pour essayer de défendre le plus intelligemment possible."